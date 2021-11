So kaufte eine Kryptobetrügerin eine 20 Millionen Euro teure Wohnung

Während die Finanzbehörden dem Onecoin-Betrug bereits auf der Spur waren, kaufte "Krypto-Queen" Ruja Ignatova in London Immobilien.

Sie war für einen der größten Betrugsfälle der vergangenen Jahre verantwortlich. Mit der frei erfundenen Kryptowährung Onecoin lockte Ruja Ignatova Anleger*innen ab 2015 mehr als 3,3 Milliarden Euro aus der Tasche und tauchte schließlich im Oktober 2017 unter.

Davor ließ sich die in Süddeutschland aufgewachsene Bulgarin als „Krypto-Queen“ feiern und führte einen verschwenderischen Lebensstil. Noch 2016, als ihr die Finanzbehörden bereits auf der Spur waren, unterschrieb sie einen Mietvertrag für ein Penthouse in London. Ein Jahr später, als sie sich bereits auf der Flucht befand, soll sie es sogar erworben haben, berichtet die BBC.

Geldtransfer über Scheingesellschaften

Die 20 Millionen Euro für das Penthouse wurden offenbar über Scheingesellschaften nach London transferiert. Zwar meldeten Anwälte Bedenken über die Herkunft des Geldes an. Die Briefkastenfirmen Ignatovas bestanden aber mit Hilfe eines Unternehmens von der Kanalinsel Guernsey, das vermögenden Kund*innen Steueroasen-Dienstleistungen anbietet, die Compliance-Prüfungen. Ignatovas Name tauchte in den Dokumenten nicht auf.

Noch 2 Jahre später versicherte die Londoner Polizei betrogenen Onecoin-Investor*innen, dass sich keinerlei Vermögenswerte der betrügerischen Kryptofirma in Großbritannien befinden würden. Ein Prozess gegen Ignatovas deutschen Anwalt, der derzeit in Münster läuft, lieferte die Hinweise auf die Herkunft des Geldes.

Ignatova wurde zuletzt 2016 von Nachbarn in dem Haus gesehen. Seither dürfte die Betrügerin, die Ende Oktober 2017 untertauchte, nicht mehr dort gewesen sein. Das Penthouse soll jedoch von Leuten genutzt worden sein, die mit Onecoin in Verbindung standen. So postete etwa Ignatovas Bruder Konstantin im Juli 2018 ein Selfie aus der Luxus-Immobilie auf Instagram.