Wie mit Bitcoin betrogen wird

Durch das Investieren in Kryptowährungen versprechen sich viele Anleger das große Geld. Das nutzen Kriminelle aus.

Nicht zuletzt aufgrund der massiven Kursgewinne - und teilweise auch Verluste - der vergangenen Monate, sind Bitcoin und Co in den Fokus der breiten Masse gerückt. Die Hoffnung vieler Anleger*innen auf das schnelle Geld, ruft allerdings auch Kriminelle auf den Plan. Krypto-Betrügereien nehmen auch in Österreich zu, wie Thorsten Behrens von der Watchlist Internet gegenüber der futurezone erklärt.

Besonders dramatisch: „Es sind oft extrem hohe Schadenssummen.“ Zuletzt wurde der Watchlist ein Fall geschildert, bei dem der Schaden in die Hundertausende Euro geht. Einige der Maschen kommen immer wieder vor, die futurezone gibt einen Überblick über gängige Strategien der Betrüger*innen:

Anlage-Betrug

Die Angebote für Krypto-Investments finden sich an vielen Stellen im Netz, vereinzelt werden die Opfer auch telefonisch kontaktiert. Die Betrüger versprechen dabei extrem hohe Renditen. Die erste Investitionssumme ist oft noch gering: „Mit 300 Euro geht es meist los“, erklärt Behrens. Anschließend würden die Opfer Grafiken präsentiert bekommen, wie gut sich das Investment entwickelt und wie viel Geld man verdienen würde, wenn man noch mehr hineinsteckt.

„Man wird mit psychologischen Tricks überredet, mehr zu investieren“, warnt Behrens. Das böse Erwachen kommt, wenn man sich seine Gewinne auszahlen lassen möchte. „Das geht dann aus irgendeinem fadenscheinigen Grund nicht“, weiß Behrens. Stattdessen solle man noch mehr einzahlen, um die Verluste auszugleichen. Geld sehen die Opfer jedenfalls nie.

„Airdrop“-Betrug

Eine weitere Masche ist ein Betrug mit einem sogenannten „Airdrop“. Eigentlich handelt es sich dabei um ein Marketing-Instrument für noch junge Kryptowährungen. Um sie populärer zu machen und um sie in Umlauf zu bringen, wird eine bestimmte Menge an Coins über verschiedene Kanäle verschenkt. Der Begriff „Airdrop“ taucht im Rahmen von Betrugsversuchen auch bei etablierten Coins auf. Zumeist ist hier von einem „Tauschgeschäft“ die Rede. Dabei soll man einen bestimmten Betrag Bitcoin, Ethereum oder Dogecoin an eine bestimmte Adresse schicken und im Gegenzug ein Vielfaches des Betrags zurückbekommen. Wenig überraschend, kommt es jedoch nie zur Auszahlung, das Geld ist weg.