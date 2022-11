Das ist das neue geheime Projekt von Google X

Google hat ein neues Geheimprojekt gestartet, das Computerprogrammen mithilfe von maschinellem Lernen beibringen will, selbst Code zu schreiben und zu überarbeiten und sich auf diese Art selbst upzudaten, berichtet Business Insider.

Das Projekt sei Teil einer größeren Initiative im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz. Dabei sollen Algorithmen Bilder, Video, Code und mehr erschaffen, heißt es.

Codename "Pitchfork"

Gestartet wurde das Projekt, das unter dem Codenamen "Pitchfork" läuft, in der Forschungsabteilung X, der Google-Mutter Alphabet. Im Sommer wurde es Googles Labs-Gruppe zugeordnet und damit gewissermaßen hochgestuft.



Laut internen Materialien, die von Business Insider eingesehen werden konnten, soll Pitchfork Programmierstile erlernen und auf Basis des Erlernten neue entwickeln, so der Bericht.

Die ursprüngliche Aufgabe habe darin bestanden, die Googles Codebasis der Programmiersprache Python zu modernisieren. Die Idee sei gewesen, eine Möglichkeit zu finden, von einer Version zur nächsten zu kommen, ohne Programmierer einstellen zu müssen, wird eine mit der Situation vertraute Person von Business Insider zitiert.

Nicht alleine

Google ist nicht das einzige Techunternehmen, das künstliche Intelligenz zur Entwicklung von Software einsetzen will. Github, das von Microsoft gekauft wurde, startete bereits ein Tool namens Copilot, das Entwicklern Vorschläge macht, während sie an der Software arbeiten. Auch Google arbeitet an einem ähnlichen Tool.

Github hat mit seinem Copilot allerdings bereits mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Anfang des Monats wurde eine Sammelklage eingebracht, in der dem Unternehmen durch das Reproduzieren von quelloffenem Code durch künstliche Intelligenz "Softwarepiraterie in beispiellosem Ausmaß" vorgeworfen wird.