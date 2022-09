Huawei ICT Day: Wie europäische Firmen vernetzter werden sollen

Huawei hat bei seinem ICT Day (Informations- und Kommunikationstechnologie) in Wien innovative vernetzte Leuchtturmprojekte aus Europa vorgestellt. Damit will das chinesische Unternehmen demonstrieren, wie auch europäische Firmen in Zukunft von Huawei-Technologie profitieren können. Dazu wurden verschiedene erfolgreiche Kooperationen mit Firmen in Schweden, der Ukraine und auch Österreich gezeigt.

Denn Huawei arbeitet hierzulande mit der Austro Control zusammen. Der Technologiekonzern liefert das optische Transportnetzwerk Optix OSN1800 mit dem die Austro Control ihre Flugdaten überträgt. Es soll sich durch geringe Latenzzeiten und eine Geschwindigkeit von 100 Gigabit pro Sekunde auszeichnen, so Huawei. Das sei notwendig um den gesamten Flugverkehr in Österreich zu steuern und bessere und auch sparsamere Flugrouten zu finden.

Wifi 6

Auch in Schweden kooperiert Huawei mit Transportunternehmen. Das Logistikunternehmen ShoreLink nutzt Wifi 6, um Maschinen und Kräne am Hafen in Lulea zu überwachen und das Be- und Entladen von Schiffen zu steuern. Die Herausforderung war es laut Huawei, weitläufige Areale, die schwierigen Wetterkonditionen ausgesetzt sind, mit stabilem WLAN abzudecken.

Huawei bietet neben kompletten Firmennetzwerk-Infrastrukturen auch Lösungen für Fabriken an. Hier habe man es geschafft, mit besonders leistungsstarken Antennen in Wifi-6-Routern ein stabiles Netzwerk zu garantieren. So stabil, dass Firmen auch autonome Fahrzeuge darüber steuern könnten, so Huawei.

Ein Beispiel, wo diese Technologie bereits erfolgreich eingesetzt wird, gibt es in der Ukraine. Hier sind Mitarbeiter*innen eines Lagers mit kabellosen Headsets ausgestattet. Diese müssen verlustfrei und stabil vernetzt sein.

Nachhaltigere Technologie

Huawei betonte, dass die Technologie umweltschonend sei. So würde man insbesondere daran arbeiten, sparsamer und mit weniger Geräten zu arbeiten. Diese würden wiederum weniger Energie benötigen, betonte der aus London angereiste Andrew Watson, Global Government Expert bei Huawei. Er war Teil eines Panels, das den Einsatz von Technologien für mehr Nachhaltigkeit erörterte.