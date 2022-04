Huawei: "Brauchen in Europa Daten- und Technologieunabhängigkeit"

In Kooperation mit der NGO Rainforest Connection, der Universität Wien und dem Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel hat Huawei vergangenes Jahr ein Forschungsprojekt am Schilfgürtel gestartet. Um mehr über die Biodiversität der Gegend zu erfahren und geeignete Schutzmaßnahmen zu eruieren, wurden Geräte zur Aufzeichnung der Geräuschkulisse aufgestellt. Dieses Projekt war unter anderem Thema beim Huawei-Event „Tech for a green world“ in Wien. Die futurezone hat sich am Rande der Veranstaltung mit Radosław Kędzia, Vizepräsident des Telekommunikationskonzerns für Europa, über die laufenden Projekte, Nachhaltigkeit und den Umgang mit den US-Sanktionen gesprochen.

futurezone: Das Projekt am Neusiedler See läuft seit August. Was sind die bisherigen Ergebnisse?

Radosław Kędzia: Als Technologiepartner haben wir über 70 Geräte installiert, die die Geräusche der Vögel und Amphibien in diesem Gebiet aufzeichnen können. Bisher konnten wir ca. 11.600 Stunden Sound aufnehmen, 4.000 GB Daten bzw. 700.000 Dateien sammeln. Die wichtigste Phase wird aber die Beobachtung der Kommunikation der Fauna während der Fruchtbarkeitsperiode sein, die gerade beginnt. Die Ergebnisse kommen dann von der akademischen Einrichtung und der Nationalparkverwaltung. Die ersten Phasen waren recht vielversprechend, aber das Projekt wird noch ein Jahr laufen und wir sind schon sehr gespannt auf die Fortschritte.

Wie funktioniert die Auswertung?

Die Datenbestände werden in die IT-Systeme eingespeist und können dank dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und Algorithmen mit weniger Personaleinsatz verarbeitet werden, wobei ein Teil des Prozesses automatisiert wird. Das ist sehr viel effizienter, als diese Daten manuell zu sammeln und die Ergebnisse erst in den nächsten 7 bis 10 Jahren zu bekommen, was zu spät sein könnte. Die Technologie verkürzt die benötigte Zeit und macht die Daten viel zuverlässiger und aussagekräftiger, um die richtigen Entscheidungen für den Erhalt dieses Ökosystems zu treffen.