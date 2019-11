Huawei-Verkäufe bleiben in Europa trotz Android-Bann stabil

Die Smartphone-Verkäufe von Huawei in Europa sind im vergangenen Quartal trotz der Unsicherheit rund um die US-Sanktionen stabil geblieben. Allerdings kann der chinesische Konzern nicht mehr wie vergangenen Jahren rasant zulegen. Huawei setzte im dritten Quartal nach Berechnungen der Marktforschungsfirma Canalys in Europa 11,6 Millionen Smartphones ab - ein Jahr zuvor waren es 11,7 Millionen.

Anzumerken ist, dass die US-Sanktionen auf bereits am Markt befindliche Huawei-Smartphones keine Auswirkungen haben. Die neu präsentierten Spitzenmodelle - Huawei Mate 30 Pro und Mate 30 - verfügen jedoch über keine Google-Apps und werden derzeit nur in begrenztem Umfang in Europa angeboten. Es ist daher anzunehmen, dass sich der Android-Bann erst kommendes Jahr auf die Verkaufszahlen niederschlagen wird, wenn Huawei keine neuen Geräte mehr mit Google-Apps anbieten kann.