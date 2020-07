Huawei warnt vor 5G-Boycott: Kostet Österreich bis zu 1,1 Mrd. Euro

Der internationale Gegenwind für Huawei ist - angeführt von den USA und Donald Trump - unübersehbar. Und auch in Großbritannien mehren sich die Zeichen, dass der chinesische Konzern entgegen früherer Ankündigungen vom 5G-Ausbau ausgeschlossen werden könnte. Huawei wehrt sich nun mit einer Auftragsstudie von Oxford Economics, die die Kosten für einen derartigen Boycott in diversen Ländern geschätzt hat. Dabei operieren die Autoren allerdings mit diversen Annahmen, die schwer überprüfbar sind - wie etwa die BIP-Entwicklung bis 2035.

BIP-Verlust für Europa

Als Grundannahme für die Studie gilt, dass der Wettbewerb empfindlich gestört werden würde, sollte einer der drei großen Player nicht mit von der Partie sein. Neben Huawei sind Ericsson und Nokia die beiden anderen großen Technologielieferanten für 5G-Infrastruktur. Würde ein Land oder sogar ganz Europa sich dazu entschließen, einen dieser Konzerne vom Ausbau auszuschließen und so in den freien Wettbewerb einzugreifen, würde das die jährlichen Investitionskosten erhöhten sowie den Ausbau verzögern und so das Bruttoinlandsprodukt (BIP) langfristig reduzieren, folgert die Studie.