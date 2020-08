Iceberg-Award: Suche nach innovativen Unternehmen startet

Innovationen müssten nicht unbedingt disruptiv oder radikal sein, heißt es seitens der Veranstalter. Es könne sich dabei auch um wesentliche Neuerungen in bestehenden Produkten, Prozessen oder Geschäftsmodellen handeln. Es geht darum, wie das Kerngeschäft dauerhaft mit Innovation verbunden werden kann.

„Es sind oft weniger die Hardfacts, sondern die Rahmenbedingungen, die den Unterschied machen. Es geht um Mut, Mindset, Risikobereitschaft, Fehlerkultur und darum, Dinge ausprobieren zu dürfen“, sagt Blocher.

Teilnahmebedingungen und Kriterien

An Start-ups richtet sich der Wettbewerb nicht. Teilnehmen können Unternehmen, die älter als 5 Jahre sind und mindestens 25 Mitarbeiter haben. Die 4 Kriterien des Awards sind:

Innovationsgrad

Rahmenbedingungen + Innovationskultur

Potential

Nachhaltigkeit: sozial, ökologisch, ökonomisch (Sustainable Development Goals)

Die 5 besten Einreichungen werden am 15. Oktober 2020 beim Austrian Innovation Forum unter dem Motto „AUFBRUCH!“ im Erste Campus in Wien präsentiert. In diesem Rahmen wird auch der Sieger geehrt.

Detaillierte Informationen zu dem Innovationspreis und ein Formular für Einreichungen finden sich unter iceberg.submit.to.

Vorjahressieger

Im vergangenen Jahr konnte sich die Digitalisierungslösung StrucInspect durchsetzen, die gemeinsam vom Ingenieursbüro VCE, der Angst Group und dem Kranhersteller Palfinger entwickelt wurde.

StrucInspect fertigt mit Drohnen, hochauflösenden Kameras und Sensoren digitale Zwillinge von Bauwerken an. Mithilfe künstlicher Intelligenz können an den exakten 3D-Modellen Schäden erkannt und analysiert werden.