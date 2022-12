iPhone 15 Pro Max wird von Luxshare gebaut

Apple soll für die Produktion des iPhone 15 Pro Max eine neue Firma beauftragt haben. Derzeit werden alle iPhones bei Foxconn gebaut. Dort gibt es immer wieder Aufstände der Beschäftigten, die sich gegen die Corona-Regelungen wehren. China reagiert mit strengen Lockdowns auf COVID-Ausbrüche.

In der Fabrik in Zhengzhou wird derzeit vor allem das iPhone 14 gefertigt. Aufgrund der Unruhen wird die Produktion immer wieder gebremst. Wie TrendForce berichtet, kam die Produktion während des wichtigen Weihnachtsgeschäfts nicht mal auf 70 Prozent. Deshalb kursierte bereits das Gerücht, Apple suche nach Alternativen in anderen Ländern (futurezone berichtete).

Testlauf mit Luxshare

Nun soll man sich aber mit Luxshare einen weiteren chinesischen Zulieferer gesucht haben, heißt es im TrendForce-Bericht. Zwar besitzt Luxshare auch Fabriken in Vietnam, das Werk in dem die iPhones gebaut werden sollen, steht aber ebenfalls in China. Dort soll das iPhone 15 Pro Max gefertigt werden, die andere iPhones kommen nach wie vor von Foxconn. Damit wolle man testen, wie effizient sich die Produktion aufteilen lässt.

Langfristig würde Apple nach Alternativen außerhalb Chinas suchen. 2023 soll die Produktionskapazität in Indien verdoppelt und zusätzliche Fabriken in Vietnam beauftragt werden. Neben der Unsicherheit durch die Corona-Regeln soll auch das angespannte Verhältnis zwischen China und den USA ein Grund für Apple sein, nach alternativen Fertigungsstätten in anderen Ländern zu suchen.

Foxconn ist seit dem ersten iPhone der größte Zulieferer für Apple. Die Firma produziert für alle großen Techfirmen, darunter Microsoft, Google, Samsung und Sony. Aus Angst vor den Corona-Maßnahmen waren aber viele der 200.000 Beschäftigten geflohen. Angestellte dürfen das Werksgelände nicht verlassen, weshalb es zu gewaltsamen Ausschreitungen kam (futurezone berichtete).