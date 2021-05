Der Amazon-Gründer wurde zwischenzeitlich von einem französischen Unternehmer an der Spitze der Forbes-Liste abgelöst.

Da das Vermögen der reichsten Menschen der Welt hauptsächlich vom Aktienkurs ihrer Unternehmen abhängt, ändern sich die Vermögensangabe quasi im Minutentakt. Und so hat Jeff Bezos den französischen Luxusgüterhändler schon wieder überholt. An der Spitze bleibt es dennoch knapp: Bezos liegt mit einem Vermögen von 188,2 Milliarden nur knapp vor Arnault.

Der Chef und Inhaber des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE (kurz: LVMH ) hat Amazon-Gründer Jeff Bezos zwischenzeitlich als reichster Mensch der Welt abgelöst. Mit einem Vermögen von rund 187,5 Milliarden Dollar stand der französischen Unternehmer Bernard Arnault kurzzeitig an der Spitze der Forbes-Reichstenliste .

Die reichsten Menschen

Jeff Bezos, Amazon-Gründer - 188,2 Milliarden Bernard Arnault, CEO von LVMH - 187,5 Milliarden Dollar Elon Musk, SpaceX-Gründer, Tesla-CEO - 152,5 Milliarden Dollar Bill Gates, Mitgründer von Microsoft - 126 Milliarden Dollar Mark Zuckerberg, Facebook-Gründer - 117,7 Milliarden Dollar Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway - 109,4 Milliarden Dollar Larry Ellison, Oracle-Gründer - 103,1 Milliarden Dollar Larry Page, Google-Gründer - 102,8 Milliarden Dollar Sergey Brin, Google-Gründer - 99,6 Milliarden Dollar Amancio Ortega, Inditex-Gründer - 88,7 Milliarden Dollar

Bei den Frauen liegt die französische Industriellen-Erbin (L’Oréal) Françoise Bettencourt-Meyers an der Spitze - insgesamt auf dem 11. Rang. Ihr Vermögen gibt Forbes mit 88,7 Milliarden Dollar an. An 2. Stelle bei den Frauen (insgesamt auf dem 17. Rang) liegt die Tochter des Walmart-Gründers Alice Walton (66,7 Milliarden) vor MacKenzie Scott (57,3 Milliarden), die mit Amazon-Gründer Jeff Bezos verheiratet war. Scott liegt auf der Reichenliste insgesamt auf Platz 22.