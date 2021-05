Bill Gates wollte von Jeffrey Epstein Hilfe für Nobelpreis

Der Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seine Frau Melinda lassen sich nach 27 Ehejahren scheiden. Melinda mochte die Freundschaft ihres Mannes mit Jeffrey Epstein nicht. Sie hatte gegen den Banker bereits im Jahr 2013 „Unbehagen“ geäußert. Trotzdem traf sich Gates auch danach noch mit Epstein, obwohl damals bereits bekannt war, dass er mehrere Kinder sexuell missbraucht haben soll. Die Treffen sollen in den Jahren 2011 bis 2014 gut dokumentiert gewesen sein.

Connections, Connections

Wie „Gizmodo“ nun berichtet, dürfte hinter den Treffen der beiden auch Berechnung von Bill Gates gesteckt haben. Er wollte, dass im Epstein dabei hilft, den Friedensnobelpreis zu gewinnen, wird ein Vertrauter zitiert, der anonym bleiben möchte. Gates habe am Tag an dem der Friedensnobelpreis vergeben wird, immer mehrere Personen dafür bereit gestellt gehabt. Es sei sein größter Wunsch, diesen zu gewinnen und er war der Ansicht, dass Eppstein ihm dabei behilflich sein konnte, in dem er die richtigen Menschen in die richtige Richtung stupsen hätte können.

Melinda hingegen setzt sich seit Jahren für benachteiligte Frauen und Mädchen auf der Welt ein. Epstein wurde schon 1996 zum ersten Mal Missbrauch vorgeworfen. Im Juli 2019 wurde er erneut verhaftet und angeklagt, weil er einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten haben soll. Im August 2019 nahm sich Epstein in Haft selbst das Leben.