Kapsch TrafficCom schärft Profil abseits der Maut

Im Jänner 2014 hat das österreichische Verkehrstechnik-Unternehmen Kapsch TrafficCom die US-Firma Transdyn übernommen. Mit dem Spezialisten für Verkehrsmanagement-Systeme sollte das Portfolio im Bereich Intelligente Transportsysteme (ITS) gestärkt werden. Auf der Fachmesse Intertraffic in Amsterdam wurde der Neuzugang stolz präsentiert. Im Vergleich zu 2012, wo Kapsch auf der Intertraffic vor allem mit einem Tunnelvermessungssystem reüssierte, gab man sich 2014 diversifizierter. Die futurezone sprach mit Peter Ummenhofer, dem Leiter des Geschäftsbereichs ITS bei Kapsch TrafficCom, über die Gründe dafür.

futurezone: Herr Ummenhofer, im ITS-Bereich ist bei Kapsch jahrelang das Thema Maut sehr im Vordergrund gestanden. Ändert sich das nun?

Peter Ummenhofer: Wir sind mit elektronischen Mautsystemen groß geworden. Das war in der Vergangenheit immer der Schwerpunkt und wird es auch in Zukunft weiterhin sein. Aber vor zwei Jahren haben wir eine Strategieinitiative gestartet, mit dem Ziel, uns zu überlegen, wie wir uns weiterentwickeln. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir uns am Markt breiter aufstellen müssen, da die unterschiedlichen ITS-Themenfelder zukünftig immer stärker zusammenwachsen. Wir haben Themen gesucht, die unser Portfolio sinnvoll ergänzen und ein Maximum an Synergien bringen.

Mit welchem Resultat?

Wir haben fünf Felder identifiziert, die mit dem Mautgeschäft in unterschiedlicher Weise zusammenhängen. Dann haben wir beschlossen, in diese Segmente proaktiv einzusteigen. Wir haben auch in der Vergangenheit andere Themen als Maut behandelt, aber eher opportunistisch. In Tschechien wurden wir etwa nach Realisierung des LKW-Mautsystems gefragt, ob wir auch ein Verkehrsmanagement-System installieren können. Das haben wir auch mit Hilfe von Partnerfirmen gemacht. Seit zwei Jahren verfolgen wir andere ITS-Themen aber strukturierter.