Kryptobörse Bybit eröffnet Europa-Zentrale in Wien

Bybit hat angekündigt, einen Europa-Standort in Wien zu eröffnen. Im September gründete das chinesische Unternehmen mit weltweit 50 Millionen Kunden mehrere Firmen in der Bundeshauptstadt. Derzeit soll das Unternehmen auf der Suche nach einem Innenstadtbüro sein.

Der Hintergrund: Ab nächstem Jahr reicht Kryptowährungsunternehmen eine "MiCAR-Lizenz" in einem EU-Land, um in der gesamten Union aktiv werden zu können, berichtete "krone.at" am Donnerstag. Auf X teilte Bybit mit, dass man eine behördliche Zulassung in Österreich anstrebt.

➤ Mehr lesen: Bitcoin und Altcoins sicher speichern: So funktioniert's