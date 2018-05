Was können Unternehmen tun, um flexibel zu agieren und die eigenen Kunden in den Mittelpunkt zu stellen? Während Heiko Fischer, CEO von Resourceful Humans, in seiner Keynote null Bürokratie und vernetzte Mitarbeiter forderte, nimmt die Bawag P.S.K. ihre Kunden bei der Weiterentwicklung von Produkten über eine eigene Plattform mit ins Boot.

Disclaimer: Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen BAWAG P.S.K. und futurezone.