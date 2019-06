Livestream: Tesla-Hauptversammlung mit Elon Musk

Am 20. Mai stand die Tesla-Aktie auf einem Rekordtief. Sie unterschritt erstmals seit 2,5 Jahren die 200-Dollar-Marke. Die Analysten von Wedbush stellten die Absatz-Aussichten für das wichtige Model 3 in Frage und kürzten ihr Kursziel von 275 auf 230 Dollar. Die Einstufung bekräftigen sie mit „Neutral“. Am Tag vor der Hauptversammlung pendelte sich der Kurs bei 219 US-Dollar ein, ist also wieder gestiegen.

Am Dienstag hält Tesla seine Hauptversammlung für Aktionäre im Computer History Museum in Mountain View, Kalifornien, ab. Diese wird, wie auch die Jahre zuvor, mit Sicherheit nicht langweilig. Tesla-CEO Elon Musk stellt sich persönlich den Fragen der Aktionäre. Ab 23.30 Uhr könnt ihr daher den Live-Stream auf YouTube mitverfolgen, wenn ihr Aktionäre seid oder euch interessiert, was mit Tesla demnächst passieren wird.