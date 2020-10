Magenta: Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice länger

Massiver Anstieg bei Internettelefonie

Zu Beginn der Corona-Pandemie sei vor allem die Hardware, etwa ein geeigneter Computer, die wichtigste Voraussetzung für die Arbeit zu Hause gewesen. Diese Gewichtung verlagerte sich zunehmend hin zu einem Bedürfnis nach flächendeckender guter und stabiler Internetverbindung. "Konnektivität wird wichtiger als Kantine, Parkplätze und moderne Schreibtische", erklärte Maria Zesch, CCO Business & Digitalization bei Magenta Telekom, am Dienstagmorgen in einem Pressegespräch. Dass Magenta parallel zur Pressekonferenz mit einer Störung des Festnetzinternets zu kämpfen hatte, die in vielen Haushalten den Internetzugang lahm legte und so die Telearbeit unmöglich machte, war dabei eine sprichwörtliche Ironie des Schicksals.

Die Nutzung von Internettelefonie stieg während der Pandemie um 225 Prozent. Auch der Einsatz von Sicherheits-Tools wie VPN und Antiviren-Programme sind um 76 Prozent gestiegen - eine Maßnahme die sicherlich auf das gestiegene Bewusstsein für Datenschutz und Cybersecurity während der Telearbeit zurückzuführen ist. So gab es während der Pandemie einen deutlichen Anstieg bei Phishing- und Ransomware-Attacken. Auch das Versenden von Nachrichten stieg um 48 Prozent an.