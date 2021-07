Magna und LG arbeiten bei Elektromobilität zusammen

Das Joint Venture der beiden Unternehmen wird auch mit dem Apple Car in Zusammenhang gebracht.

Der austro-kanadische Autozulieferer Magna, der hierzulande in Graz Autos fertigt, hat mit dem südkoreanischen Mischkonzern LG ein Joint Venture im Bereich der E-Mobilität gegründet. Das neue Unternehmen heißt LG Magna e-Powertrain und hat seinen Sitz in Incheon in Südkorea.

Es soll die Fertigungskompetenzen von Magna bei elektrischen Antriebssystemen mit der LG-Expertise in der Komponentenentwicklung für E-Motoren und Wechselrichter vereinen, teilte Magna am Donnerstag mit.

„Weltklasse-Portfolio an elektrischen Lösungen“

Gebaut werden E-Motoren, Inverter und On-Board-Ladegeräte sowie damit verbundene E-Antriebssysteme für Automobilhersteller. Beschäftigt werden sollen mehr als 1.000 Menschen in den USA, Südkorea und China. Ziel ist es „ein Weltklasse-Portfolio an elektrischen Lösungen zu liefern“. Es wird mit einem starken Wachstum im Bereich elektrischer Antriebssysteme gerechnet.

„Die Partnerschaft mit Magna ermöglicht es LG, seine globale Produktion zu skalieren, zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und Synergien bei der Beschaffung und technologischen Innovationen zu nutzen“, sagt der Chef des neuen Unternehmens, Cheong Won-suk.

Gerüchte um Apple Car

Zuletzt wurden Magna und LG auch mit dem geplanten Apple Car in Zusammenhang gebracht. Hinweisen von Insidern zufolge soll LG Magna e-Powertrain die erste Tranche der Apple-Autos produzieren.