Marktforscher: Verkauf von Elektroautos wird einbrechen

Erste Anzeichen

In China gingen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen bis Ende Jänner um 54% zurück, im Februar könnten es bis zu 90 Prozent gewesen sein. In Europa zeichnete sich im Jänner noch ein Plus von 121 Prozent ab, kurz danach wurden jedoch erste Rückgänge gemeldet.

Zwar rechnen die Marktforscher damit, dass sich die Nachfrage nach Lockerung der Maßnahmen wieder erholen wird, wann das sein wird, ist aber noch völlig unklar.

Zwangsurlaub bei Tesla

Die Krise bekommt auch Branchengröße Tesla bereits zu spüren. Das Unternehmen gab diese Woche bekannt, Mitarbeiter in Zwangsurlaub schicken zu wollen. Auch sollen Löhne gekürzt werden. Mit einer Wiederaufnahme der regulären Produktion wird Anfang Mai gerechnet.