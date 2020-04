Corona-Krise: Testphase für den Klimaschutz

Doch was können wir daraus für die Zukunft lernen? „Wir haben die Resilienz des Wirtschaftens aus dem Blick verloren“, sagt Sigrid Stagl, Ökonomin am Institute for Ecological Economics an der WU Wien im Gespräch mit der futurezone. Gemeint ist, dass ein System nach einem Schock – wie der Corona-Krise – angepasst werden muss, um bei der nächsten Krise besser reagieren zu können. Das sei ein Lernprozess, in dem sich jetzt die ganze Welt befinde.

Soziale Normen ändern

Nach Angaben des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) machten die Österreicher im vergangenen Jahr rund 3,2 Millionen Geschäftsreisen, die Hälfte davon mit dem Flugzeug. Während der Krise geht das nicht mehr. Sigrid Stagl ist optimistisch, dass das auch danach so bleibt: „Es ist günstiger, spart Zeit und ist inklusiver. So können auch Menschen an Meetings teilnehmen, die nicht so viel reisen können. Die technischen Mittel dafür gibt es ja schon lange.“