Vorher-Nachher-Bilder: Wie stark der Flugverkehr zurückgegangen ist

Der kommerzielle Luftverkehr ist seit Inkrafttreten der Corona-Maßnahmen quasi zum Erliegen gekommen. Zahlreiche Airlines haben nahezu ihre gesamte Flotte geparkt und die Flugverbindungen auf ein Minimum reduziert. Austrian Airlines hat beispielsweise den regulären Flugbetrieb bis 3. Mai ausgesetzt.

Diese Maßnahmen spiegeln sich auch in den Datenanalysen von Flightradar24 wider. Die Macher der Echtzeit-Flugdaten-App haben ausgewertet, dass am 7. März 2020 um 15:00 UTC exakt 15.012 Flugzeuge in der Luft waren. Einen Monat später und somit nachdem die Corona-Maßnahmen erlassen wurden, waren es zur selben Uhrzeit lediglich 5.275 Flugzeuge.