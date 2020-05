N26 casht weitere 100 Millionen Dollar ab

N26 ist bei Investoren offenbar weiterhin gut angeschrieben. Wie die Bank am Dienstag mitteilte, konnten im Rahmen der Series-D-Finanzierungsrunde weitere 100 Millionen US-Dollar aufgestellt werden. Damit erhöht sich der in dieser Runde eingesammelte Betrag auf 570 Millionen Dollar. Die Bank will das Frischkapital nutzen, um die eigene Präsenz in den 24 europäischen Märkte sowie den USA voranzutreiben. Auch am Plan, in Brasilien zu starten, will N26 ungeachtet der Corona-Krise festhalten.

N26 ist 3,5 Milliarden Dollar wert

Bereits vor Ausbruch der Pandemie hatte N26 in Großbritannien die Notbremse gezogen und seinen Hunderttausenden Kunden dort mitgeteilt, dass man aufgrund des Brexits den britischen Markt bereits im April verlassen werde. Angesichts der unmittelbar danach folgenden Krise dürfte sich das nun umso mehr als weise Entscheidung herausstellen. Trotz der volatilen Situation an den US-Börsen gibt das Unternehmen seinen Wert weiterhin bei 3,5 Milliarden US-Dollar an. Damit verfüge man über eine der besten Finanzierungen aller europäischen Fintechs, teilte N26 mit.