Warum N26 auf Hunderttausende Kunden verzichtet

Starke Konkurrenz in London

Auch die Frage, warum die Bank nicht wie etwa in den USA mit einer dort ansässigen Bank weitermache, wollte N26 gegenüber der futurezone nicht direkt beantworten. Der Fokus liege 2020 auf den 24 europäischen Ländern, in denen man 2019 ein Rekordwachstum erreicht habe. Daneben soll der Markteintritt in den USA forciert und der Start in Brasilien vorbereitet werden. Die Mehrheit der in Großbritannien tätigen Mitarbeiter soll an andere N26-Standorte transferiert werden.

Marktbeobachter hegen allerdings Zweifel an der offiziellen Erzählung, dass der Brexit der alleinige Grund für den N26-Rückzug sein soll. So gab es seit Monaten Berichte, wonach sich das erfolgsverwöhnte Start-up in einem der größten Fintech-Zentren der Welt schwerer als anderswo tut. Denn trotz einer größeren Werbekampagne und Anfangserfolgen konnten Konkurrenten wie Revolut, Monzo, aber auch die Starling Bank teilweise mit besseren Nutzerzahlen punkten, wie etwa der Start-up-Blog Sifted im Dezember aufzeigte.