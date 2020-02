N26 kündigt alle britischen Kunden und verlässt Großbritannien

USA statt Großbritannien

In einer Reihe von Tweets und einem längeren Blogbeitrag unterstreicht N26 die eigene Vision, ein globaler Player im Bankengeschäft werden zu wollen. Bereits 5 Millionen Kunden weltweit nutzen N26. In den USA, wo das Fintech eine Kooperation mit der US-Direktbank Axos Bank eingegangen und erst seit dem Vorjahr auf dem Markt vertreten ist, halte man aktuell bei mehr als 250.000 Kunden.

Wie genau es mit den britischen Kunden weitergeht, wird zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Es gebe aber Pläne für eine entsprechende Unterstützung. "Wir sind traurig, dass wir gehen müssen", schreibt N26 auf Twitter.

Im Oktober hatte die ursprünglich in Österreich gegründete Online-Bank bekanntgegeben, den weltweit fünften Standort in Wien im Start-up-Hub weXelerate zu beziehen. Neben dem Hauptstandort Berlin ist das Fintech auch noch in Barcelona, New York und São Paulo vertreten. Aktuell zählt N26 über 1.500 Mitarbeiter.