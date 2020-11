N26 erwartet Exodus bei traditionellen Banken

Dass der Telefon-Support eine direkte Reaktion auf Kundenbeschwerden sei, welche die Bank im Vorjahr plagten, stellt Hauer in Abrede: "Die Kritik damals war teilweise berechtigt, wir haben aber schnell reagiert." Die Verbesserung des Kundendienstes habe aber gezeigt, wie wichtig Kunden eine schnelle Problemlösung sei und dass dies die Zufriedenheit und Verbundenheit mit der Bank enorm stärke. Mit dem Telefonsupport wolle man zudem ältere Kunden bedienen, die sich damit besser aufgehoben fühlen.

Kredite und Sparkonto

Auch beim Produktportfolio will N26 künftig mehr abdecken, was traditionelle Banken heute schon tun. So ist ein Gratis-Sparkonto geplant, das ohne feste Bindung Zinsen verspricht. Außerdem sollen Kunden künftig Kredite über N26 abschließen können. In entfernterer Zukunft will die digitale Bank sich auch dem Thema Veranlagung widmen. Selbst das Handeln mit Kryptowährungen könnte - etwa über Kooperationen mit Partnern - ein Thema werden, sagt Hauer.

Dass digitale Banken ein Stück weit an Relevanz verlieren, da auch die traditionellen Banken bei digitalen Services nachziehen, fürchtet der N26-Manager nicht: "Digitales Banking ist mehr als nur eine App zu haben. Das Problem für viele Banken ist, dass deren Serverstruktur teilweise aus den 90er-Jahren stammt und gewisse Services, wie etwa unsere Unterkonten, technisch so gar nicht möglich sind. Wir erwarten daher einen wahren Kunden-Exodus von traditionellen Banken in Richtung digitale Banken."

Wien-Standort soll wachsen

Der im Vorjahr neu eröffnete Wien-Standort im Start-up-Hub weXelerate soll wie geplant auf 300 Mitarbeiter ausgebaut werden. Corona-bedingt und aufgrund der Tatsache, dass N26 Mitarbeiter aus der ganzen Welt lukriert, konnte die Beschäftigungszahl in diesem Jahr nur auf 30 Leute verdoppelt werden - nun werde stark aufgestockt. "Wien ist mit seiner fantastischen Lebensqualität ein attraktiver Standort. Wir wollen dazu beitragen, dass die Stadt bei den Themen Digitalisierung und Technologie globale eine wichtigere Rolle spielt", sagt Hauer zur futurezone.