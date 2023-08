Nachhilfe-Start-up GoStudent sichert sich knapp 100 Millionen

Das Wiener Nachhilfe-Start-up GoStudent hat sich frisches Kapital in Höhe von 95 Mio. US-Dollar (gut 86 Mio. Euro) gesichert, wie es am Freitag mitteilte. Die Kapitalerhöhung sei eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital, an der sich unter anderem die Deutsche Bank und Investoren wie Left Lane Capital, Tencent und Prosus beteiligt hätten.

Die Mittel will GoStudent in den Ausbau hybrider Lernmethoden stecken - also in die Kombination von Online- und Offline-Elementen im Nachhilfeunterricht. Dabei soll auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) eine wichtige Rolle spielen. Nach Berechnungen des Start-ups könnte der weltweite Markt für künstliche Intelligenz im Bildungsbereich bis 2027 ein Volumen von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar erreichen. GoStudent plant daher, die Entwicklung von KI-gesteuerten Tools voranzutreiben.

Gescheiterte Expansion und Stellenabbau

Im Herbst und Winter 2022 ist GoStudent abrupt auf die Wachstumsbremse getreten und hat die Zahl der Angestellten innerhalb weniger Monate von knapp 2.000 auf 1.000 halbiert. Grund dafür war unter anderem eine übereilte Expansion ins Ausland. Nach nur sechs Monaten zog sich das Nachhilfe-Start-up aus Nord- und Südamerika wieder zurück. Momentan ist das Unternehmen nur noch in Europa tätig.

Gegenwind bekam GoStudent zuletzt auch durch 2 laufende Gerichtsverfahren in Wien und Köln. Dabei geht es unter anderem um wettbewerbswidriges Verhalten. Große Kritik kam auch von den Tutor*innen. Im Jänner 2022 starteten sie eine Petition und forderten u.a. pünktlich bezahlte Gehälter, eine funktionierende Webseite und faire Verträge. Der Vorwurf lautete, das Unternehmen sei nur an Wachstum interessiert und stark unterbesetzt (hier geht's zur Petition).

Übernahmen deutscher Nachhilfeunternehmen

Ende 2022 wurde das deutsche Nachhilfeunternehmen Studienkreis und die österreichische Tochter Lernquadrat übernommen. Die GoStudent-Gruppe beschäftigt inklusive der Tochterunternehmen derzeit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat das Start-up mehr als 590 Mio. Euro von Investoren erhalten. 2022 wurde das Online-Nachhilfeunternehmen mit 3 Milliarden Euro bewertet.