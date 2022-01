Österreichisches Start-up GoStudent bekommt Rekord-Investment

Die Online-Nachhilfefirma GoStudent hat in einer Finanzierungsrunde erneut eine Geldspritze in Millionenhöhe bekommen. Nachdem das Wiener Start-up erst im Juni 205 Millionen Euro bei Investor*innen einsammelte, sind nun weitere 300 Millionen Euro geflossen, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Das ist das höchste Start-up-Investment, das in Österreich jemals aufgenommen wurde.

Damit hat sich die Unternehmensbewertung von GoStudent, das videobasierte Online-Einzelnachhilfe anbietet, in knapp über einem halben Jahr von 1,4 auf 3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat das Unternehmen insgesamt mehr als 590 Millionen Euro aufgenommen.