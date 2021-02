Mit Raketen und Minecraft Mathe lernen

"Wir wollen Kinder spielerisch an MINT-Themen heranführen", sagt Robowunderkind-Gründerin Anna Iarotska zur futurezone. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die vorerst 4 thematisch gegliederten von Pädagogen erstellten Anleitungen, die kostenlos von der Robowunderkind-Website heruntergeladen werden können , enthalten jeweils ein Programm für 7 Tage und sollen Problemlösungskompetenz und Kreativität fördern. Gedacht sind sie für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren. Die für die Übungen notwendigen Materialien, etwa Kartons, Papier oder Buntstifte, dürften in fast jedem Haushalt vorhanden sein.

"Es geht darum, dass Kinder angeregt werden, die Welt selbst zu entdecken", sagt Iarotska. Sie sollen Probleme erkennen, analysieren und eigenständig lösen. Wenn man an die Corona-Pandemie und die Entwicklung von Impfstoffen denke, seien genau solche Fähigkeiten gefragt, meint die Gründerin: "Wir brauchen mehr Leute, die sich für wissenschaftliche Berufe interessieren und auch in diese Richtung entwickeln wollen."

Programmieren ist einfach nur eine Möglichkeit, Kreativität in der technischen Welt auszuleben.

Programmieren sei nur eine Möglichkeit, Kreativität in der technischen Welt auszuleben, sagt Iarotska. Auch das Interesse an Wissenschaft und Experimenten sei eine Vorbereitung auf die Zukunft und die Berufe der Zukunft.

Einen Namen gemacht hat sich das Wiener Start-up mit einem Roboterbausatz ( futurezone-Test ), mit dem Kinder spielerisch Programmieren lernen können und der bereits an 500 Schulen weltweit zum Einsatz kommt.

Kinder bekommen auf ihren Streifzügen durch die Computer-Spielewelt, in der sie sonst Häuser und Landschaften mit Würfelblöcken bauen, Mathe-Aufgaben gestellt. Dabei rechnen sie etwa aus, wie viele Holzblöcke sie noch brauchen, um ein Haus fertigzustellen oder wie lange ein Fischer noch fischen könne, bis der Teich leer sei.

Das macht auch der 20-jährige WU-Student Oliver, der auf der Plattform GoStudent Schülern in dem vor allem bei Kindern und Jugendlichen populären Open-World-Spiel Minecraft Mathematik-Nachhilfe gibt.

Mathe sei in der Schule auch deshalb so gefürchtet, weil es nicht spannend unterrichtet werde, sagt Iarotska: "Man hat überhaupt keinen Bezug dazu." Der Wissenserwerb müsse auf die Probleme und die Lebenswelt der Kinder abgestimmt werden.

Das hebe sich vom "klassischen Schwarz-Weiß-Lernen" ab, sagt Oliver. Das Lernen in der Online-Welt werde von den Schülern auch nicht mit Lernen verbunden: "Sie haben Spaß damit."

In einigen skandinavischen Ländern werde das Online-Spiel deshalb auch seit Jahren im Unterricht eingesetzt, sagt Oliver. "Minecraft hat auch den tollen Nebeneffekt, dass es die Kreativität fördert."

Ninjas auf YouTube

Auf Lebensnähe und populäre Online-Plattformen setzt auch Classninjas. Das Wiener Start-up vermittelt in animierten Videos, die in einer App, aber auch auf YouTube angeboten werden, mathematische Grundlagen für die 5. bis zur 8. Schulstufe. Ausgangspunkt sind dabei immer praktische Probleme von Jugendlichen. So werden etwa Bruchrechnungen anhand von Donuts erklärt.

Das Interesse an dem Angebot habe seit Beginn der Pandemie stark zugenommen, sagt Classninjas-Gründer Karim Saad. Auf TikTok, wo das Start-up ebenfalls präsent ist, wurden alleine in den vergangenen 4 Wochen 30.000 Follower gewonnen, insgesamt folgen dem Start-up in dem Online-Netzwerk bereits 340.000 Leute.