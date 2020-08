Nokia-Konzern bekommt 230 Millionen-Dollar-Investment

Der Smartphone-Hersteller HMD Global, der Nokia-Smartphones mit Android im Angebot hat, konnte von strategischen Partnern in einer Finanzierungsrunde 230 Millionen US-Dollar einsammeln, wie der Konzern am Dienstag in einer Aussendung bekannt gab.

Damit will HMD Global laut eigenen Angaben „5G-Smartphones für Verbraucher auf der ganzen Welt zugänglich machen“. Ergo: Es wird wohl schon bald 5G-Smartphones von Nokia geben. Zudem möchte man „Digital First“-Angebote schaffen und wichtige Wachstumsmärkte ausbauen, darunter Afrika, Indien und Brasilien.

Der Konzern will zudem mehr sein als nur ein Hardware-Anbieter. Mobilfunkdienste sollen entwickelt werden, etwa im Bereich des Datenroamings und Cybersecurity. In Finnland wird zudem gerade ein Kompetenzzentrum aufgebaut, das spezielle Ressourcen für Software, Security und Dienstleistungen bekommen soll.