PC-Markt: „Dell war nie eine Consumer-Firma“

Der Schwerpunkt im PC-Markt liege weiterhin bei Business-Usern, die 85 Prozent der Kunden ausmachen. In manchen Ländern wachse aber auch das Consumer-PC-Geschäft, teilte Dell mit. Dass der Konzern nur 15 Prozent seines PC-Geschäfts mit Consumer-Geräten bestreitet, überraschte auch einige Journalisten vor Ort. Europa-Chef Hegarty ortet diesbezüglich aber keinen Strategiewechsel. „ Dell war nie eine Consumer-Firma, auch wenn sie von vielen als solche wahrgenommen wurde. Wir haben auch in neuen Märkten immer zuerst PCs an Business-Kunden verkauft. Und dadurch hat sich automatisch eine Nachfrage unter Leuten gebildet, die Dell nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch zuhause nutzen wollten“, erklärt Hegarty.

Am Consumer-Markt wolle man aber definitiv festhalten, da die Business-Welt immer stärker von Konsumenten und deren Privatverhalten geprägt werde – sei es, dass diese ihre „schicken, leichten Geräte mit in die Arbeit bringen“, oder auch neue Geräteformen wie Tablets nutzen wollen. Um derartige Trends in der Business-Welt zu erkennen, müsse man auch den Consumer-Markt verstehen. Durch Skaleneffekte, die durch die Präsenz im Consumer-PC-Markt entstehen, könne man auch die Gesamtkosten in der Produktion günstiger halten, sagt Hegarty.