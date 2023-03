RadioGPT: KI-Software soll Radio-Moderatoren ersetzen

Ein Medienunternehmen aus Cleveland, Ohio (USA), hat eine Software für Radioinhalte veröffentlicht, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruht. Die Software heißt, angelehnt an den beliebten Chatbot ChatGPT nun RadioGPT.

Das Medienunternehmen namens Futuri nutzt dabei laut eigenen Angaben die GPT-3-Technologie, ein zielgerichtetes Programm namens TopicPulse, um Geschichten zu erkennen sowie eine künstlich generierte KI-Stimme. Die Zielgruppe sind lokale Radiostationen. RadioGPT soll sämtliche Social-Media-Kanäle automatisiert auf lokale Postings abgrasen, um die besten auszuwählen und automatisiert ein Script für Radio-Moderationen zu verfassen.

Stimme kann an echte Personen angelehnt sein

Doch nicht, dass dann am Ende ein*e Moderator*in diese lokalen News vortragen würde… RadioGPT lässt diese dann auch zugleich von einer KI einsprechen. „Die KI kann dabei so trainiert werden, dass sie wie eine echte, bekannte Stimme klingt“, heißt es in einem Bericht von Interesting Engineering.

Futuri-CEO Daniel Anstandig betont, dass man Nachrichten damit noch mehr lokalisieren könnte. Zu den Sendungsinhalten kann RadioGPT auch gleich Social-Media-Postings in Echtzeit schreiben. Die ersten Medienpartner für die KI-Software, die sich derzeit in der Beta-Version befindet, sind bereits gefunden: Alpha Media in den USA und Rogers Sports & Media in Kanada.