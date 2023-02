Firmen ersetzen Mitarbeiter durch ChatGPT

ChatGPT sorgt bei den ersten Unternehmen in den USA für Kündigungen.

Bei der Hälfte der Unternehmen, die ChatGPT einsetzen, hat die künstliche Intelligenz Arbeitskräfte ersetzt. Das ergab eine Umfrage der Jobberatungsplattform Resumebuilder, die unter US-Firmenchefs durchgeführt wurde.

Befragt wurden 1.000 Geschäftsführer*innen, die ChatGPT im Unternehmen einsetzen oder einsetzen wollen. Rund die Hälfte der Befragten nutzt die künstliche Intelligenz bereits. Am häufigsten wird sie verwendet zum Schreiben von Code (66 Prozent), zum Verfassen von Inhalten (58 Prozent), im Kunden-Support (57 Prozent) und zum Erstellen von Besprechungszusammenfassungen (52 Prozent). Wiederum die Hälfte dieser Unternehmen gab an, dass ChatGPT so bereits Mitarbeiter*innen ersetzt hat.