ChatGPT soll noch im März in Word und Outlook integriert werden

Microsoft demonstrierte erst vergangene Woche, wie das Unternehmen die künstliche Intelligenz ChatGPT in seine Suchmaschine Bing integrieren will. Nur wenige Tage kamen Informationen auf, wie der Chatbot in Office-Apps wie Word, PowerPoint und Outlook eingebaut werden soll.

Wie Insider-Quellen gegenüber The Verge berichten, plant Microsoft noch im März eine Ankündigung dazu. Das zeigt, wie stark Microsoft auf die künstliche Intelligenz setzt, die nicht nur unser Such-, sondern auch unser Arbeitsverhalten revolutionieren soll.

Verbesserte Suchfunktion und Antwortvorschläge

Die Software des Unternehmens OpenAI soll bereits im E-Mailprogramm Outlook getestet werden. Sie wird eingesetzt, um die Suchfunktion zu verbessern und Antworten auf E-Mails vorzuschlagen. Ebenso soll die Integration in das Textprogramm Word den Schreibstil der Nutzer*innen verbessern.