Rodrigo Diehl wird neuer CEO von Magenta Telekom

An der Spitze der Geschäftsführung von Magenta Telekom kommt es mit Anfang Oktober 2022 zu einem Wechsel: Nach 10 Jahren als CEO verlässt Andreas Bierwirth das Unternehmen. Ihm folgt Rodrigo Diehl nach, der aktuell das Privatkundengeschäft für Gesamteuropa in der Deutschen Telekom Gruppe verantwortet.

Der Argentinier mit deutschen Wurzeln blickt auf eine mehr als 20-jährige berufliche Laufbahn in der Telekommunikations- und Technologiebranche zurück und ist seit Mai 2021 für das europäische Privatkundengeschäft der Deutschen Telekom verantwortlich. In den 5 Jahren davor war er für das Telekommunikationsunternehmen Millicom tätig. Davor war er viele Jahre als Partner in dem Telekommunikations-, Medien- und Technologiebereich der Unternehmensberatung McKinsey tätig. Für die Unternehmensberatung arbeitete er 13 Jahre, unter anderem auch längere Zeit in Deutschland.

Diehl will "nächstes Wachstumskapitel" für Magenta beginnen

"Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem großartigen Management-Team und hochmotivierten Mitarbeitern", betont Diehl. "Das Wichtigste für mich ist es, unsere Kunden und Mitarbeiter in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen, um gemeinsam das nächste Wachstumskapitel für Magenta zu schreiben."

Dominique Leroy, Vorstand für das Segment Europa der Deutschen Telekom AG erklärt: "Ich danke Andreas Bierwirth für 10 erfolgreiche Jahre an der Spitze von Magenta Telekom und wünsche ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Ich freue mich sehr, dass wir Rodrigo Diehl als neuen CEO des Unternehmens gewinnen konnten."