Samsung und Apple führende Abnehmer von Halbleitern

Samsung und Apple sind nach Erhebungen von Gartner zum dritten Mal in Folge die weltweit größten Abnehmer von Halbleiter-Produkten. 2013 sei der Bedarf der beiden Elektronikkonzerne zusammen noch einmal um 17 Prozent auf 53,7 Milliarden Dollar geklettert, teilten die Marktforscher am Donnerstag mit. Mit ihrem Verbrauch hätten die beiden Unternehmen maßgeblichen Einfluss auf die Technologie-Entwicklung und die Preise in dem Markt, sagte Gartner-Analyst Masatsune Yamaji.