Siemens-Chef: Mit "kiffender Kollege" war nicht Elon Musk gemeint

Kaeser-Nachfolger traf Musk

Wenn ein kiffender Kollege in USA von Peterchens Mondfahrt spricht, ist er ein bestaunter Visionär". In Reaktionen im Netz darauf wird das als Verweis auf Tesla-Chef Elon Musk gesehen, der auch das Raumfahrtunternehmen SpaceX betreibt. Vor rund einem Jahr hatte Musk zudem in einer im Internet übertragenen Veranstaltung Marihuana geraucht und Whiskey getrunken.

Der US-Elektroautopionier Tesla ist ein großer Kunde von Siemens. Roland Busch, Kaesers Stellvertreter und designierter Nachfolger, hatte sich jüngst mit Musk getroffen und ihn auf Twitter als "wahren Visionär unserer Zeit" bezeichnet.