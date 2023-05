Täglich Daten im Umfang aller Netflix-Filme analysieren

"In Österreich gab es bereits ein starkes Team. Es hat zum Beispiel sehr viel Erfahrung für die Echtzeit-fähigen Steuerungs-Computerchips für die Antriebstechnik . Viele Aktivitäten rund um Chipentwicklung wurden also schon zentral in Wien angesiedelt", erklärt Herbert Taucher. Er leitet seit dreieinhalb Monaten die weltweiten Aktivitäten des Technologiefeldes ICE und will sichtbarer machen, woran sein Team arbeitet.

Der Technologiekonzern Siemens hat weltweit über 300.000 Mitarbeiter*innen. 46.400 davon sind mit Forschung und Entwicklung beschäftigt. Seit einiger Zeit hat das Unternehmen die F&E-Aktivitäten in den wichtigsten seiner Geschäftsbereiche in 11 so genannte Technologiefelder gegliedert. Jedes davon hat Mitarbeiter*innen an mehreren Standorten weltweit. Geleitet werden sie meist von Deutschland oder den USA aus. Beim Technologiefeld Integrated Circuits and Electronics (ICE) ist das anders. Es wird von Wien aus geleitet.

Wissen von Mitarbeiter*innen in Werkzeuge einbauen

Während es früher Bestrebungen gab, ein "General Purpose"-Produkt zu erschaffen, das alle Anwendungsfälle abdecken konnte, habe sich die Chipentwicklung spezialisiert. Was ein Chip können muss, ergebe sich nun aus den Anforderungen für ein bestimmtes System. "Der Chip ist ein Baustein, der genau die Fähigkeiten haben muss, die man braucht", sagt Taucher.

Bei der Entwicklung von Chips strebe Siemens an, Fachkräfte so gut wie möglich zu unterstützen und den Designprozess hochgradig zu automatisieren. Derzeit werde im Technologiefeld ICE etwa daran geforscht, wie man das kollektive Wissen von Entwicklungsingenieur*innen in Entwicklungs-Tools hineinpacken kann. "50 Prozent der Gesamtkosten für die Entwicklung eines Chips werden dafür aufgewendet sicherzustellen, dass kein Fehler drin ist. Diese Vorgänge schreien nach Machine Learning." Mittels KI sollen Entscheidungsprozesse bei der Verifikation von Chips unterstützt und beschleunigt werden.

Schätze in gesammelten Daten finden

Abgesehen von der Chipentwicklung sind die weltweit rund 150 Mitarbeiter*innen des Technologiefeldes ICE auch mit anderen Themen beschäftigt. Eines davon ist etwa die Infrastruktur für die Datenanalyse für Industriekunden. Durch das Internet der Dinge werde eine Unmenge an Daten erzeugt, etwa in Industrieprozessen, die mit Siemens-Produkten arbeiten. "Die Daten, die täglich durch Siemens-Controller generiert werden, entsprechen ungefähr der Menge aller Netflix-Inhalte", sagt Paul Pavetich, Forschungsleiter von Siemens Österreich. "Es gibt eine Gemeinsamkeit: Netflix-Inhalte werden nie zur Gänze angeschaut. Unsere Daten auch nicht und genau da liegt noch eine Menge an Potential."

Gemeinsam mit Kunden gelte es also herauszufinden, welche Schätze in den Daten verborgen sind. Eine der Möglichkeiten, die sich durch Datenanalyse oft ergeben, sei "Predictive Maintenance", also vorausschauende Wartung von Maschinen. Bei der Datenanalyse setze man verstärkt auf Edge Computing. Daten werden also vermehrt lokal verarbeitet, anstatt sie massenweise in die Cloud zu schicken. Unternehmen ersparen sich dadurch viel Geld, außerdem spricht es ein Sicherheitsempfinden an. "Wenn Daten das Werk verlassen, gibt es oft einen Fluchtreflex. Damit fühlt man sich im ersten Schritt nicht unbedingt sehr wohl", sagt Pavetich. Damit Daten auch mit geringerer lokaler Rechenleistung automatisch analysiert werden können, arbeite man an so genanntem "TinyML", also kompaktem Machine Learning.