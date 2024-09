Xiaomi überholt Apple bei Smartphone-Verkäufen

Apple ist bei den globalen Smartphone-Verkäufen auf Platz 3 zurückgefallen. Samsung steht an der Spitze. Überholt wurde der iPhone-Hersteller von Xiaomi. Somit konnte der chinesische Technologiekonzern erstmals seit 2021 wieder den 2. Platz erobern.

Die aktuelle Rangliste bezieht sich jedoch auf den August - jener Monat, in dem die iPhone-Verkäufe traditionell am schwächsten sind, weil im September jedes Jahr die neuen iPhone-Modelle auf den Markt kommen. Es ist also gut möglich, dass sich das Blatt in den kommenden Wochen wieder wendet.

➤ Mehr lesen: Das iPhone 16 wird einen schweren Start haben