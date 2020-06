Snapchat startet Snapcash

Snapchat arbeitet bei dem Service mit dem Bezahldienst Square zusammen, der die Überweisungen abwickelt und die Kreditkartendaten speichert. Für die Nutzer dürfte das eine gute Nachricht sein, denn Snapchat hat, was die Datensicherheit angeht, nicht den besten Ruf. Zuletzt gerieten hunderttausende Fotos von Snapchat-Nutzern durch ein Datenleck in Umlauf. Das von Twitter-Mitgründer Jack Dorsey gestartete Unternehmen Square hat Erfahrungen mit dem Zahlungsverkehr und bietet bereits Überweisungen per E-Mail an.