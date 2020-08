SpaceX baut jährlich über 1400 Starlink-Satelliten

500 Stück bereits im Orbit

Über 500 Starlink-Satelliten wurden bereits in den Orbit befördert, laut Plan soll das Netzwerk aber auf insgesamt über 60.000 Stück anwachsen. Das erfordert eine dementsprechend große Produktion. Laut der SpaceX-Präsentation erzeugt das Unternehmen momentan Satelliten mit einer Rate von 120 Stück pro Monat. Das Ganze geschieht in einer 14.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte in Redmond, US-Bundesstaat Washington.

Phase eins in 3 Jahren

Im Jahr würden also mindestens 1440 Satelliten hergestellt. Ihr Gesamtgewicht beläuft sich auf 360 Tonnen. Sollen die Satelliten nach Plan ins All gebracht werden, sind zwei Raketenstarts pro Monat notwendig. Die erste Ausbaustufe der Starlink-Konstellation, mit 4400 Satelliten, könnte mit der aktuellen Produktionsrate in drei Jahren erfüllt werden. Die zweite Phase soll 12.000 Satelliten umfassen, die dritte gar 40.000 Satelliten.