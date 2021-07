Ransomware: Supermarktkette musste fast alle Filialen schließen

US-Präsident Joe Biden ordnete eine Untersuchung des Angriffs durch die Geheimdienste an. „Der erste Eindruck war, dass die russische Regierung nicht dahintersteckt - aber wir sind uns noch nicht sicher“, sagte Biden nach Fragen von Reporter*innen am Samstag. IT-Sicherheitsexpert*innen hatten die Attacke anhand des Software-Codes der Hackergruppe REvil zugeordnet, die in Russland verortet wird.

Am Freitagabend habe es einen Angriff auf einen Dienstleister von Coop gegeben, der sowohl die normalen Kassensysteme als auch Selbstbedienungskassen der Supermärkte betraf, berichtete SVT. Man habe die ganze Nacht an den Problemen gearbeitet, sie jedoch noch nicht lösen können, sagte eine Sprecherin dem Sender.

Die Supermarktkette Coop ist in Schweden Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Kette empfahl ihren Filialen laut Berichten des schwedischen Senders SVT , die Geschäfte am Samstag im ganzen Land nicht zu öffnen.

REvil steckte vor wenigen Wochen bereits hinter dem Angriff auf den weltgrößten Fleischkonzern JBS, der als Folge für mehrere Tage Werke unter anderem in den USA schließen musste. Biden hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei deren Treffen in Genf im Juni aufgefordert, auch keine Aktivitäten von Hackergruppen zu tolerieren und mit Konsequenzen bei weiteren Attacken gedroht.

Kaseya teilte am Wochenende mit, nach bisherigen Erkenntnissen seien weniger als 40 Firmenkunden betroffen. Allerdings waren darunter auch wiederum Dienstleister, die ihrerseits mehrere Unternehmenskunden haben.

Schaden hätte größer sein können

Der Schaden hätte auf jeden Fall weit größer sein können: Kaseya hat insgesamt mehr als 36.000 Firmenkunden. Mit Hilfe des Kaseya-Programms VSA verwalten Unternehmen Software-Updates in Computer-Systemen. Ein Eindringen in die VSA-Software kann den Angreifer*innen also viele Türen auf einmal öffnen. Kaseya stoppte am Freitag seinen Cloud-Service und warnte die Firmen, sie sollten sofort auch ihre lokal laufenden VSA-Systeme ausschalten.

Kaseya sei zuversichtlich, die Schwachstelle gefunden zu haben, wolle sie demnächst schließen und die Systeme nach einem Sicherheitstest wieder hochfahren, hieß es.