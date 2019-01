Tesla Model 3 erhält endlich Zulassung für Europa

Angesichts dessen, dass 2019 praktisch alle großen Autohersteller mit ihren Elektromodellen in den Markt drängen, ist es für Tesla auch höchste Zeit, mit dem günstigsten Modell in Europa punkten zu können. Denn mit einem Preis ab 58.300 Euro ist das bisher von Produktionsproblemen geplagte Model 3 doch um einiges günstiger als das Model S, das zumindest 89.000 Euro kostet.

Schiffsladung kommt am 2. Februar

Medienberichten zufolge soll eine große Lieferung an Tesla Model 3 Exemplaren bereits am 2. Februar in Zeebrugge, Belgien ankommen. Von dort werden die Autos in ganz Europa verteilt. Auch in Österreich soll das Auto ab Februar ausgeliefert werden. Wer noch nicht vorbestellt hat, muss zumindest bis März warten. Aktuell wird nur die teurere Variante des Model 3 angeboten.