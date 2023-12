Tesla-Streiks weiten sich aus: Ganz Skandinavien gegen Musk

Auch von anderer Seite erhöhte sich der Druck: Der dänische Fonds PensionDanmark erklärte in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters, wegen Teslas Haltung habe der Fonds Aktien des Konzerns im Wert von etwa 64 Millionen Euro verkauft.

Der Kampf zwischen der schwedischen Gewerkschaft IF Metall und dem US-Autobauer Tesla greift auf weitere Staaten über. Am Donnerstag kündigte die finnische Gewerkschaft AKT an, sie werde ab 20. Dezember keine Autos des Konzerns von Elon Musk mehr für die Verschiffung nach Schweden verladen.

Gericht stärkt Streikenden den Rücken

Die IF Metall kämpft für einen Tarifvertrag für die Tesla-Mechaniker*innen in Schweden, ihr Streik begann am 27. Oktober. Zahlreiche andere Branchen haben sich mit Solidaritätsstreiks dem Arbeitskampf angeschlossen. Unter anderem weigert sich der Postdienst PostNord, Nummernschilder an Tesla zu liefern.

Das wollte Tesla Ende November gerichtlich bekämpfen. Doch das schwedische Gericht sieht darin keinen Verstoß. Solange die Tarifverhandlungen andauern, hätte die Post keine Verpflichtung, die Kennzeichen zuzustellen, so das Gericht.

