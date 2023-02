Twitter will goldene Häkchen für 1.000 Dollar pro Monat verkaufen

Im Dezember hat Twitter sein Twitter Blue for Business Service eingeführt. Profile von Unternehmen sollen dabei am Kurznachrichtendienst als verifiziert erscheinen und ein goldenes Häkchen erhalten. Nun berichtet The Information unter Berufung auf interne Kommunikation bei Twitter, dass dieses Abzeichen künftig eine Stange Geld kosten soll. 1.000 Dollar pro Monat werden angeblich bald für das goldene Häkchen fällig. Für jedes mit dem Unternehmen verbundene Profil (z.B. Support) werden weitere 50 Dollar fällig.