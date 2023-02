US-Elektroautobauer Rivian steckt in der Krise

Der US-Elektroautobauer Rivian Automotive kommt einfach nicht in Fahrt. Kopfzerbrechen bereiten dem Unternehmen vor allem die schwachen Produktionszahlen. Daher will Rivian nun seine Belegschaft deutlich reduzieren.

Um die Kosten zu senken, sollen etwa 840 der rund 14.000 Mitarbeiter*innen das Unternehmen verlassen. Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte Rivian Hunderte von Stellen abgebaut. Das Unternehmen sei in manchen Bereichen zu schnell gewachsen, war damals die Begründung.

Rivian müsse seine Ressourcen darauf konzentrieren, die Fahrzeugproduktion hochzufahren, um Profitabilität zu erreichen, begründete Konzern-Chef Robert RJ Scaringe am Mittwoch in einer E-Mail an die Mitarbeiter*innen den Stellenabbau.