Was Google zur 1000-Dollar-Aktie macht

Google ist aber längst viel mehr als bloß eine Suchmaschine oder sein mobiles Geschäft - inklusive Android und der zugekauften Motorola-Sparte. Der Konzern betreibt populäre Services wie sein Netzwerk Google+, sein E-Mailservice Gmail oder den Browser Chrome (750 Millionen Nutzer), auf dem gleich noch ein eigenes Betriebssystem aufbaut. Die vielen Baustellen, die der Konzern über die Jahre aufgerissen hat und die vielen unterschiedlichen Bereiche, in denen Google heute mitspielt, lassen wohl den Schluss zu, dass nichts weniger als die Internetherrschaft angestrebt wird.

So ist der Konzern mit Google Fiber mittlerweile auch Breitbandanbieter in den USA, die Städte Kansas und Austin wurden mit einem eigenen Glasfasernetz ausgestattet. Parallel dazu will Goolge mit seinem Project Loon künftig auch völlig abgelegenen Gegenden in der Welt Zugang zu Internet verschaffen. Dabei werden Balloons in die Stratosphäre geschickt und WLAN-Netzwerke in der Luft installiert. Ein erstes Pilotprojekt ist im Sommer in Neuseeland gestartet.