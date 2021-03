Was Zoom nach der Corona-Pandemie machen will

Der Videokonferenz-Dienst wurde durch die Corona-Krise bekannt. Aber was nach der Pandemie?

Im Ende Jänner abgeschlossenen vergangenen Geschäftsjahr sprang der Umsatz von 623 Millionen auf 2,65 Milliarden Dollar (2,20 Mrd. Euro) in die Höhe.

Für das angebrochene Geschäftsjahr peilt die Firma ein Umsatzplus von mindestens 42 Prozent an. Anleger feierten die frischen Quartalszahlen und die Prognose mit einem Kurssprung von zeitweise rund 9 Prozent im nachbörslichen Handel am Montag.

Kaum ein anderes Unternehmen hat von der Corona-Krise derart profitiert. Der Videokonferenz-Dienst Zoom war vor dem Frühjahr 2020 kaum jemanden bekannt. Danach setzte Zoom zu einem explosiven Wachstum an. Hautsächlich angetrieben von Homeoffice und Social-Distancing.

Zoom Phone

Zoom Phone soll die bisherigen Telefonsysteme der Unternehmen ersetzen und gleichzeitig eine nahtlose Integration mit Videokonferenzen erlauben. Im vergangenen Quartal gewann Zoom als Telefonkunden unter anderem die Universität von South Carolina mit 21.000 Anschlüssen und den weltgrößten Musikkonzern Universal Music.

Zoom war mit der Corona-Krise in eine neue Liga aufgestiegen. Die Firma sollte ursprünglich Videokonferenzen für Unternehmen zur Verfügung stellen. In der Pandemie nahm aber nicht nur die Nutzung in Firmen zu: Auch Privatpersonen greifen zu Zoom für alle möglichen Gelegenheiten - von Familientreffen bis Yoga-Stunden.