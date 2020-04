Chefin verwandelt sich während Videocall in Kartoffel

Eine witzige Panne hat die Chefin einer politischen Organisation zur Internetberühmtheit gemacht. Wie Millionen andere, die sich derzeit im Home Office befinden, wollte sich auch Lizet Ocampo, Direktorin der Gruppe "People for the American Way", mit ihren Mitarbeitern per Videokonferenz austauschen. Doch statt dem Gesicht der Amerikanerin wurde diesen eine Kartoffel angezeigt - mit Augen und Mund von Ocampo.

Sprechende Kartoffel

Im Videocall sorgte das ungewöhnliche Auftreten für minutenlanges Gelächter, da Ocampo es nicht schaffte ihr tatsächliches Gesicht anzeigen zu lassen. Offenbar hatte sie zuvor diverse Snapchat-Filter heruntergeladen und die Kartoffel-Maske versehentlich aktiviert. Das Overlay wurde seltsamerweise von Microsoft Teams übernommen, was für zusätzliche Verwirrung sorgte und wohl dazu beitrug, dass die Amerikanerin ihren Auftritt als sprechende Kartoffel nicht beenden konnte.