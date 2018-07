Wegen Produktionsziel: Tesla soll beim Model 3 auf Bremstest verzichtet haben

Koste es was es wolle - so in etwa dürfte Wohl die Devise von Firmenchef Elon Musk lauten, wenn es um das Erreichen der selbstgesteckten Produktionsziele beim Model 3 geht. Nach monatelanger Kritik an der hinterher hinkenden Produktion wurde am Ende sogar in Zelten produziert.

Musk selbst soll regelmäßig in der Fabrik geschlafen haben, um die Produktion persönlich zu überwachen. Vor einigen Tagen hieß es dann, 5000 Stück des Mittelklassewagens Model 3 sind in einer Woche vom Band gelaufen: Produktionsziel erreicht.