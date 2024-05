WhatsApp-Boss legt sich mit Elon Musk an

Elon Musk ist dafür bekannt, dass er gerne austeilt und deshalb immer wieder in Streitereien gerät. Nun war es offenbar wieder einmal so weit. Laut BBC hatte Musk behauptet, dass WhatsApp jede Nacht die Nutzungsdaten seiner Nutzer*innen exportiere. Diese Unterstellung wollte sich WhatsApp-Chef Will Cathcart allerdings nicht gefallen lassen und holte auf X zum Gegenschlag aus.

Entgegen Musks Vorwurf seien die auf WhatsApp ausgetauschten Nachrichten sicher. „Wir nehmen die Sicherheit ernst, und deshalb verschlüsseln wir Ihre Nachrichten Ende-zu-Ende. Sie werden nicht jede Nacht an uns geschickt oder exportiert“, erklärte der WhatsApp-Chef.