Wiener Taxifahrer demonstrieren wieder gegen Uber

Um 11:00 Uhr wollen sich die Taxifahrer auf der Wagramer Straße beziehungsweise in der Arbeiterstranbadstraße im 22. Wiener Gemeindebezirk treffen und gemeinsam im Konvoi über Praterstern zur Ringstraße in Richtung Innenstadt fahren. Ziel ist der Maria Theresien-Platz, wo eine Kundgebung geplant ist. Der ÖAMTC erwartet erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt. Ein Ende der Protestfahrt ist für 16:00 Uhr geplant.

Gefordert wird, dass die Politik endlich Chancengleichheit zwischen Taxi- und Mietwagenfahrern, die mit Uber oder ähnlichen Fahrdiensten kooperieren, hergestellt wird. Das berichtet Radio Wien. Die Organisatoren vom Global Taxiverein rechnen dabei mit mehr Teilnehmern als bei der Protestfahrt im April. Damals hatten rund 1000 Fahrer an der Demonstration teilgenommen.